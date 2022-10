Nani: “Napoletani, fate gli scongiuri, Klopp dice la verità”

Gianluca Nani direttore sportivo parla del Napoli e delle grandi qualità della degli azzurri ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Klopp ha detto che il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa e Nani conferma: “Napoletani, fate gli scongiuri, Klopp dice la verità. La squadra è veramente fantastica. Ma non è una cosa inventata o estemporanea, perché le prestazioni sono frutto di programmazione di grande lavoro“.

Nani poi aggiunge: “Non dimentichiamoci che il Napoli ha vinto con la Lazio e con la Roma fuori casa. Ha vinto on il Milan a San Siro. Ha scherzato con Ajax e Rangers in Champions ed ha dominato con il Liverpool. Insomma il Napoli è veramente una squadra fortissima e si stanno unendo tanti fattori come una dirigenza capace, un grande allenatore, una grande squadra ed un pubblico estremamente passionale“.

Poi il direttore sportivo aggiunge: “Voglio ribadire che quanto sta accadendo a Napoli è frutto di un grandissimo lavoro, altrimenti certi risultati non si raggiungono. Poi c’è anche la grande continuità della squadra che potrebbe anche godere di questa sosta, visto che ci sono pochi calciatori che vanno ai Mondiali in Qatar“. Ai Mondiali andranno sicuramente: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski. Mentre non sono ancora sicuri di un posto a Qatar 2022 Mario Rui e Simeone.