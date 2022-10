Gasperini: “Napoli fantastico, diamo una trapanata a Spalletti, per la legge delle probabilità…”

Gina Piero Gasperini parla della prossima sfida di Serie A, Atalanta-Napoli dopo il match vinto oggi con l’Empoli.

Atalanta-Napoli sarà una sfida di alta classifica, con gli uomini di Gasperini che hanno 27 punti mentre quelli di Spalletti sono primi con 32 punti. Oggi l’Atalanta è tornata alla vittoria dopo la battuta d’arresto contro la Lazio di Sarri della scorsa giornata.

Al termine del match Gasperini ha detto: “Era importante vincere con l’Empoli ci dà fiducia e forza verso sfide contro squadre molto importante come il Napoli e l’Inter. Saranno test decisivi, che ci faranno capire chi siamo. Il Napoli è squadra veramente fantastica, vediamo se la sconfitta con la Lazio ci ha dato un insegnamento che possiamo portarci dietro per la prossima gara con il Napoli“.

Atalanta-Napoli si gioca sabato 5 novembre, con gli azzurri che dovranno prima giocare ad Anfield contro il Liverpool di Klopp (ieri sconfitto dal Leeds ndr). Mentre la Dea potrà preparare con serenità la sfida con una settimana di allenamento. “Sarà una settimana impegnativa per noi, dobbiamo capire che a punto è la nostra crescita affrontando squadre davvero forti come il Napoli. Cercheremo di dare qualche trapanata a Luciano come il peggior dentista (ride ndr). Al momento sono la migliore squadra come intensità ed entusiasmo. Ma per la legge delle probabilità magari si potrebbero fermare proprio a Bergamo”.