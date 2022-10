I supereroi del Napoli, la foto diventa virale: «Dionisi ora dirà che meritava?»

I calciatori del Napoli diventano supereroi, il messaggio di Juan Jesus sugli X-man contagia il popolo azzurro.

Il Napoli asfalta anche il Sassuolo, la squadra di Spalletti è un rullo compressore capace di chiudere le partite in 20 minuti. Ai rivali restano solo le parole come quellePioli, che da settimane ripete che il Milan non meritava di perdere, così come Mourinho. Ma il campo è sempre il giudice supremo e la squadra azzurra con le sue 13 vittorie consecutive diventa inarrestabile.

I SUPEREROI DEL NAPOLI

I calciatori azzurri sono diventati veri e prorpi supereroi, complice il messaggio di Juan Jesus: ” Napoli,altro che gli X-Men, siamo gli OSI-MEN” è diventato virale, scatenando la fantasia dei tifosi azzurri. Tra i meme più belli spicca quello della famosa pagina Ass e Mazz, che ritrae Osimhen e Kvara come Batman e Robin.

Non mancano i commenti dei tifosi azzurri: «Marò, e che Napoli!»; «Devono temerci tutti in Europa».

Se Spalletti si è guadagnato la stima della città, i suoi giocatori sono diventati per il popolo dei veri e propri supereroi.

A scherzarci sui social è anche Juan Jesus: «Non gli Avengers, non gli X-Men, direi gli Osi-Men», scrive, scatenando vere e proprie dichiarazioni d’amore dei followers in delirio per i suoi post originali e simpatici.

«Uomini come te fanno bene a questo sport. Fiero di averti in questa città».

«L’importanza di avere uno come te nello spogliatoio è sottovalutata».

«Ti amo».

«Idolo indiscusso»

«Dionisi ora dirà che meritava?», sono alcune delle risposte per il giocatore che si è guadagnato affetto anche fuori dal campo, e che quando chiamato in causa è sempre pronto a sudare la maglia.