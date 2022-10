Hateboer: “Napoli, quale paura. Noi possiamo vincere contro chiunque”

Hans Hateboer parla di Atalanta-Napoli, il giocatore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Dea contro l’Empoli.

Il giocatore nerazzurro ha commentato la sfida vinta con l’Empoli, ma poi si è proiettato anche alla gara con il Napoli che si gioca sabato 5 novembre. Hateboer è apparso molto carico ed ha detto: “Non siamo mai stati forti come quest’anno, non lo eravamo nemmeno negli scorsi anni“.

Hateboer su Atalanta-Napoli ha detto: “Il Napoli è una squadra molto forte, loro segnano tanto e per questo dovremo fare davvero molta attenzione. Ma non ci fanno nessuna paura, anche se sono primi e giocano bene. Ma noi siamo sicuri di noi stessi, in questi anni abbiamo dimostrato che possiamo battere qualsiasi squadra e proveremo a farlo anche con il Napoli“.