Maglia Kvartskhelia maglia rubata ai georgiani, la risposta da applausi dei tifosi – VIDEO

Kvaratskhelia regala la sua maglia ai tifosi georgiani presenti allo stadio Maradona per Napoli-Sassuolo. Un uomo la prende e la porta via.

Uno spiacevole episodio quello che si è registrato nella giornata di ieri allo stadio Diego Armando Maradona dopo Napoli-Sassuolo. Kvaratskhelia ha regalato la sua maglia alla comunità di tifosi arrivati allo stadio dopo una sfilata per le strade del capoluogo partenopeo, all’esterno dello stadio.

Purtroppo quella magia donata ai tifosi georgiani festanti, accolti con applausi e cori da tutti gli altri tifosi del Napoli, è stata rubata da una persona che ha rovinato solo in parte la festa. Il clima infatti è rimasto sereno.

Lo provano le immagini immediatamente successive. All’esterno dello stadio c’era un calore incredibile tra i tifosi georgiani e quelli napoletani. Abbracci, cori e tanto affetto. Questa è stata la risposta più importante, nonostante quanto accaduto allo stadio. Una unione che si rinsalda sempre di più, con i tifosi del Napoli che dicono: “Grazie per Kvaratskhelia. Grazie per averci dato questo incredibile campione” e dall’altra parte i georgiani che rispondono: “Grazie per avergli dato la possibilità di giocare in un top club“.

Mentre un tifoso e giornalista georgiano ha scritto: “Troppe attenzioni a una persona che non rappresenta né Napoli né i suoi tifosi. Godiamoci questo video in cui napoletani e georgiani sono accomunati dalla stessa passione, gioia. Parliamo di questo. Che la felicità e la gioia non lascino mai i nostri popoli“.

Scene bellissime di fratellanza, che si sposano perfettamente con lo sport e che dovrebbero avvenire in ogni stadio. Qualcosa di veramente unico che dimostra il calore e l’accoglienza del popolo napoletano e di quello georgiano.