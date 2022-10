Simeone, la foto con Maradona per gli auguri a Diego

Giovanni Simeone fa gli auguri a Diego Armando Maradona in occasione del compleanno del Pibe de Oro.

L’attaccante argentino ha coronato il suo sogno di vestire la maglia azzurra, quella che fu di Diego Armando Maradona ed ora gioca nello stadio che porta il suo nome. Per un argentino è sicuramente qualcosa di fantastico, come indossare la maglia del Boca Juniors.

Oggi Simeone ha voluto fare gli auguri a Maradona che avrebbe compiuto 62 anni. Il giocatore del Napoli ha pubblicato sui social una foto con lui da bambino proprio al fianco di Maradona, sicuramente un ricordo incredibile per il Giovanni Simeone, che ora vuole contribuire a portare al Napoli quel sogno che è riuscito a realizzare solo il giocatore più grande di tutti della storia del calcio.

Simeone insieme a tutti gli altri compagni di squadra sta dando il massimo per contribuire a questo sogno. Sicuramente la strada è ancora molto lunga, ma sicuramente avere nel cuore il ricordo di un giocatore come Maradona può dare quella spinta in più, a livello morale, che in alcuni casi può fare la differenza per gettare il cuore oltre l’ostacolo nei momenti difficili.