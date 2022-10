Napoli-Sassuolo, anche due sposi in curva al Maradona – VIDEO

Napoli-Sassuolo, ci sono anche due sposi in curva al Maradona. Hanno deciso di festeggiare in maniera speciale.

Napoli-Sassuolo, ci sono anche due sposi in curva al Maradona. Due giovani sposi hanno deciso di festeggiare in maniera speciale, e si sono goduti un bello spettacolo.

Sposi al Maradona, in curva a tifare. La sposa ha ancora il bouquet in mano, sono scatenati. Una giovane coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio allo stadio per vedere Napoli-Sassuolo, come documentato da un video comparso su Tik Tok. Tra i commenti sono arrivati centinaia di auguri, e la squadra di Spalletti ha sicuramente premiato il coraggio dei neo sposi con un bel 4-0, targato Osimhen, autore di una tripletta, e Kvaratskhelia.