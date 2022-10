Osimhen: “Complimenti alla squadra per la vittoria. Esultanza dopo il gol dedicata a mia figlia”

Victor Osimhen ha regalato la vittoria la Napoli contro il Sassuolo, il nigeriano autore di una tripletta è il nuovo capocannoniere della serie A.

Victor Osimhen, nuovo capocannoniere della Serie A,, ha parlato a Dazn dopo la tripletta al Sassuolo e la vittoria del suo Napoli.

“Man of the match? Faccio i complimenti alla squadra per la vittoria, sono molto contento per il gol, voglio godermi questo momento.

Il mio miglior momento? Sono molto contento di essere tornato bene dopo l’infortunio, cerco di ottenere sempre più fiducia possibile dalla squadra e dall’allenatore”.

“Significato della mia esultanza? Per mia figlia, ogni volta che segno penso a lei e le dedico i miei gol, è la mia vita”, ha spiegato Osimhen in merito alla sua esultanza dopo la tripletta siglata contro il Sassuolo.