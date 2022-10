Napoli-Sassuolo 4-0, Spalletti cala il poker al Maradona

Napoli-Sassuolo 4-0, nel giorno dell’omaggio a Maradona gli azzurri travolgono gli emiliani e centrano la 13ª vittoria consecutiva.

Il Napoli non conosce ostacoli e travolge anche il Sassuolo: 13ª vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, quinta delle quali con almeno quattro gol realizzati.

Osimhen indemoniato, Kvaratskhelia decisivo, reparti corti e meccanismi che girano: gli azzurri appaiono una macchina perfetta e nel primo tempo rifilano 3 goal agli emiliani.

Doppietta del nigeriano (7 goal in 10 presenze stagionali) ed acuto del georgiano, a coronamento di una frazione a ritmi altissimi dove comunque anche il Sassuolo crea un paio di grattacapi a Meret con un ottimo Laurientè (espulso nel finale di partita) e con Pinamonti.

Napoli che allenta la tensione in avvio di ripresa e rischia di capitolare sotto i colpi di un Frattesi rigenerato rispetto al primo tempo (attento Meret), ma costruisce anche un paio di occasioni con Zielinski ed i nuovi entrati Ndombele e Raspadori e torna a governare il match, calando il poker – manco a dirlo – con uno scatenato Osimhen.

La squadra di Spalletti mette pressione alle insegutrici, a iniziare dal Milan, impegnato domenica sera sul campo del Torino e prepara nel migliore dei modi la trasferta di martedì sul campo del Liverpool, che chiuderà il girone di Champions League, nella quale gli azzurri potrebbero anche permettersi di perdere con tre gol di scarto per mantenere il primo posto.

Kvaratskhelia e Osimhen senza ostacoli, il Napoli non dà scampo al Sassuolo

Si chiude quindi nel migliore dei modi il Maradona-Day: dopo la festa prima dell’inizio della partita per il 62° anniversario della nascita della leggenda argentina il Napoli onora al meglio la memoria del proprio mito conquistando l’ottavo successo di fila in Serie A e salendo a quota 32 punti. Match senza storia fin dall’inizio e chiuso dala squadra di Spalletti in 35 minuti grazie alla doppietta di Osimhen inframmezzata dal sesto centro in campionato di Khvicha Kvaratskhelia. Nella ripresa si gioca su ritmi più bassi, ma il numero 9 riesce a fare tripletta e gli azzurri sprecano un’altra mezza dozzina di occasioni.

NAPOLI-SASSUOLO, I GOAL

4′: 1-0 NAPOLI, OSIMHEN | Di Lorenzo crossa, Lozano accarezza il pallone di testa ed il nigeriano, tutto solo, aggancia e trafigge Consigli sotto misura.

20′: 2-0 NAPOLI, OSIMHEN | Kvaratskhelia riceve un pallone filtrante da Di Lorenzo, salta Maxime Lopez e crossa basso per il 9 azzurro che in tap-in fa doppietta.

36′: 3-0 NAPOLI, KVARATSKHELIA | Palla lunga in profondità di Mario Rui per il georgiano, che addomestica e col destro supera Consigli.

77′: 4-0 NAPOLI, OSIMHEN | Traorè perde palla in costruzione e scatena la corsa del nigeriano, che si invola verso Consigli scavalcandolo con un tocco morbido.

NAPOLI-SASSUOLO, LA MOVIOLA

Al 32′ incornata di Osimhen in area sugli sviluppi di corner, gli azzurri lamentano un presunto mani di Erlic, ma l’arbitro Rapuano – dopo check col VAR – lascia correre.

NAPOLI-SASSUOLO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-SASSUOLO 4-0

MARCATORI: 4′, 20′ e 77′ Osimhen, 36′ Kvaratskhelia

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6,5 (68′ Zanoli 6.5), Kim 7,5, Juan Jesus 5,5, Mario Rui 7; Anguissa 6 (56′ Ndombele 6,5), Lobotka 7 (68′ Demme 6), Zielinski 6 (56′ Elmas 6); Lozano 6,5, Osimhen 8.5, Kvaratskhelia 7,5 (71′ Raspadori 6,5). All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5,5; Toljan 5,5, Erlic 5, Ferrari 5, Rogerio 5; Frattesi 5,5 (86′ Harroui sv), Maxime Lopez 5 (78′ Obiang sv), Thorstvedt 5,5 (65′ Matheus Henrique 5,5); Ceide 5 (46′ Traorè 5), Pinamonti 5,5 (65′ Alvarez 5,5), Laurientè 6. All. Dionisi.

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: nessuno

Espulso: Laurientè (S) all’84’ per doppia ammonizione