Capello: “Il Napoli fa divertire la gente. Ancor meglio del Liverpool”

Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid e Juventus ed attuale opinionista Sky, si è espresso sul Napoli ai microfoni di Sky Sport. Lo storico tecnico italiano applaude il rendimento degli azzurri di Luciano Spalletti, primo in campionato e nel suo girone di Champions League: “Eravamo abituati all’Atalanta che metteva in difficoltà le squadre straniere, ma questo Napoli è più tecnico, fa divertire la gente, ha voglia di andare velocemente verso la porta e in questo ricorda il Liverpool. C’è stato un grande lavoro dell’allenatore”.

Capello ha poi proseguito parlando di Spalletti e Klopp: “Questa squadra è qualcosa di completamente diverso da quanto visto finora. Come dicevo, avevamo capito che l’Atalanta poteva infastidire chiunque, ma il Napoli di Spalletti è un’altra cosa, gioca un calcio spettacolo e che piace a tutti. Se Jurgen Klopp, dal canto suo, ha lavorato sul cosiddetto gegenpressing, Luciano, invece, ha lavorato su un pressing differente, che gli permette di andare sulla profondità”, ha concluso l’ex allenatore di Real Madrid, Milan, Roma e Juventus.