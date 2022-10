Napoli Rock: l’Urlo di Simeone alla Robert Plant e “Mozart” Mario Rui coi Rangers

L’ottava puntata di Napoli Rock. Con i Rangers Glasgow l’Urlo di Simeone alla Robert Plant e la musica di “Mozart” Mario Rui

L’Urlo di Munch? A Napoli da qualche mese è più conosciuto l’Urlo di Simeone. Con la Cremonese i napoletani sono rimasti ipnotizzati dalla strillata dell’ex Fiorentina che, appena segna, mette in mostra la sua ugola dionisiaca alla Robert Plant dei Led Zeppelin. “Whole lotta love” casca come un fagiolo. “Un sacco di amore?” Eh si quanto amore che regala il Cholito con quegli occhi lucidi e felici quando segna.

Simeone azzanna la palla come un cane furioso. Con quella garra che appartiene ai sudamericani, il Cholito approfitta di ogni occasione che gli capita. Le due gare non giocate gli hanno messo addosso un’adrenalina non indifferente, tanto che al primo lancio fredda McGregor con una precisione incredibile. Ancor più bella del primo goal è l’azione del raddoppio. Verticalizzazione per Mario Rui che pennella un cross sulla testa di Simeone: l’argentino si tuffa leggermente e manda un pacco postale diretto a Scaloni: “Io ai Mondiali voglio esserci con l’Argentina”. Aspettate un attimo, il Maestro Mario Rui si è vestito per il luccicante palcoscenico della Champions League con un abito elegante: capelli alla Wolfgang Amadeus Mozart e sinfonia da “Rondo alla Turca” per mandare al manicomio gli scozzesi.

I Rangers Glasgow non pervenuti nei primi venuti minuti, mettono il becco fuori dall’area ma di fronte vanno a sbattere contro un vero e proprio Monster Block alla Michieletto con l’ItalVolley. Il sergente Kim e il mastino Ostigard silenziano Morelos che non si vede tranne che in un’occasione in cui si divora la rete che avrebbe riaperto tutto. Come cantano i Biffy Clyro, “Mountains” da scalare per i Rangers che alzano definitivamente bandiera bianca nel finale con l’incornata “alla Cannavaro” di Ostigard. Dalla Norvegia con furore e black metal, come gli storici Mayhem con “Freezing Moon”. Luna congelata? A Napoli non si direbbe, con una squadra che propaga un calore romantico a tutte le avversarie che cadono alle parole sdolcinate di “Please please let me get what i want” degli Smiths. “Per favore fammi ottenere quello che voglio”: con queste avances stanno cadendo tutte ai piedi del Napoli.

Consigli per gli ascolti

1. Led Zeppelin – Whole lotta love

2. Mozart – Rondo alla Turca

3. Biffy Clyro – Mountains

4. Mayheam – Freezing Moon

5. The Smiths – Please please let me get what i want