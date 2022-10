Simeone bomber straordinario: le pagelle da urlo del Cholito

Le pagelle di Giovanni Simeone dopo Napoli-Rangers esaltano la prestazione del giocatore nominato Mvp della partita.

L’argentino ci ha messo sedici minuti per siglare una doppietta ed il suo quarto gol in Champions League. Quattro gol nelle prime quattro partite, un record quello di Simeone condiviso con il padre Diego. Una prestazione di cuore e di intensità, oltre che di grande professionalità e qualità per Simeone che si dimostra essere un bomber davvero implacabile. Quando viene chiamato in causa dà sempre il suo contributo e non si lamenta mai se va in panchina. Ecco perché Spalletti a fine match lo ha applaudito.

Napoli-Rangers: pagelle Simeone

Corriere dello Sport 8 . Undici minuti per segnare il terzo gol in Champions, sedici per fare poker con il manuale del centravanti sotto il braccio: movimenti giusti e via di destro e di testa, in tuffo. Sfiora la tripletta a più riprese e difende anche, come un indiavolato. Aveva un sogno: giocare la coppa. E ora è lui, realtà d’Europa.

Il Mattino 8 . il suo gioco è come una valigia piena di tante cose. La apri e ci trovi quello che serve. Riserva a chi? La pepita d'oro dell'immenso giacimento azzurro fa due gol in 5 minuti. Ehi, Argentina: mica lascerai a casa un genietto come lui? King e Davies vanno ad alternanza su di lui, ma alla prima palla che gli arriva sul piedino dorato infila la porta.

Gazzetta dello Sport 7,5. Incredibile la sua feroce concentrazione. Ha studiato bene i suoi avversari e prende sempre bene alle spalle in mezzo i due smarriti centrali scozzesi segnando una splendida doppietta che chiude la pratica.

Le pagelle di Simeone dopo Napoli-Rangers raccontano la partita fatta dall’argentino, ma anche quella del Napoli, perché da bomber vero sa che deve ringraziare il supporto di tutti se riesce ad andare in gol con tanta regolarità.