Kvara show in Napoli-Sassuolo: gol da urlo – VIDEO

Kvaratskhelia in Napoli-Sassuolo mette a segno un gol e due assist per le reti di Osimhen. Il primo tempo finisce 3-0.

Show assoluto del georgiano che prende per il mano il Napoli e mette a referto altri due assist perfetti per Victor Osimhen, con il nigeriano bravissimo ad essere nel posto giusto e spingerla in rete. Ma Kvaratskhelia si mette anche in proprio e segna un gol bellissimo, su assist del solito Mario Rui. Il georgiano è bravissimo a controllare un pallone difficile e poi con l’esterno destro mette in rete. Il Napoli può anche recriminare per un mancato rigore (netto) non assegnato dall’arbitro.