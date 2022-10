Marelli: “Rigore Napoli, fallo di mano netto. Vi spiego”

Luca Marelli di Dazn commenta il calcio di rigore non assegnato al Napoli col Sassuolo: “Il fallo di mano di Rogerio è netto”.

L’ex arbitro ora commentatore a Dazn analizza il mancato rigore del Napoli nella sfida con il Sassuolo. Osimhen chiede a gran voce il tocco di mano di Rogerio ma l’arbitro Rapuano dopo una verifica anche al Var con Marini decidi non concedere la massima punizione.

Napoli-Sassuolo: fallo di mano Rogerio

Ecco il commento di Luca Marelli che dice: “Dopo aver visto le immagini posso di che il fallo di mano di Rogerio del Sassuolo è netto, allarga il volume del corpo. Secondo me era calcio di rigore, ma non è stato assegnato al Napoli“. Gli azzurri in quel momento conducevano per 3-0 grazie alla doppietta di Osimhen e Kvaratkshelia e avrebbero potuto praticamente chiudere la partita se avessero segnato il rigore.