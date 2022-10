De Laurentiis negli Usa: prepara la Serie Tv su Maradona

Aurelio De Laurentiis prepara una serie tv su Diego Armando Maradona, il presidente ci lavora nel suo viaggio negli USA.

Il patron del Napoli in questi giorni ha lanciato dei tweet con Nancy Pelosi, ma il suo viaggio negli Stati Uniti avviene ovviamente per motivi di lavoro, mentre Edo De Laurentiis continua a seguire la squadra sempre più da vicino. Il presidente del Napoli sta lavorando a nuovi progetti per grande e piccolo schermo, come la serie su Diego Armando Maradona, fuoriclasse argentino che è morto prematuramente a 60 anni ed è stato ed è ancora il simbolo indiscusso del Napoli.

Maradona nuova serie tv: ci lavora De Laurentiis

“De Laurentiis si trasferisce a Los Angeles, tornerà quando sarà finita la prima parte del campionato. A metà novembre. Studia una serie di fiction in un progetto già avviato. Sono segreti solo i dettagli di un programma dedicato a Maradona, il Napoli è certo di aver acquisito i diritti almeno per i sette anni vissuti in Italia dal più grande calciatore di sempre” scrive Repubblica.

La serie tv su Maradona da parte di De Laurentiis è un’idea che sicuramente può attrarre molto pubblico, oltre che dare ancora più visibile alla squadra partenopea. Senza alcun dubbio il Pibe de Oro viene riconosciuto nel mondo con la maglia del Napoli, oltre che con quella dell’Argentina con cui ha vinto il campionato mondiale nel 1986. Ma la serie tv sarebbe anche un modo per dare ancora più lustro all’immagine di Diego Armando Maradona, non solo come calciatore straordinario, ma anche come uomo. De Laurentiis sta lavorando a questo progetto e vuole portarlo a termine, anche se ci vorrà tempo per realizzare una serie tv che sarebbe molto apprezzata in tutto il mondo, visto che Maradona ha tifosi e sostenitori praticamente in ogni angolo del globo.