Moviola Torino-Milan, Gazzetta: “Fallo chiaro di Messias su Buongiorno”

Il Milan perde con il Torino ma la moviola del match resta importante: Abisso prende una svista clamorosa su Messias-Buongiorno.

È davvero incredibile quello che combinano l’arbitro Abisso ed il Var Aureliano durante Torino-Milan. Il gol di Messias è nettamente influenzato da un fallo del giocatore del Milan, ma la rete viene convalidata come se nulla fosse accaduto. Il fallo era evidente a velocità normale, ma ancora di più guardando un replay. Non si capisce ancora il motivo per cui gli arbitri non diano delle spiegazioni, almeno sugli episodi chiave, a fine partita.

I direttori di gara continuano ad essere chiusi nella comunicazione, continuano ad alimentare polemiche e dissapori. Mentre una spiegazione potrebbe allentare la tensione, perché è umano sbagliare, anche per un arbitro.

Torino-Milan: la moviola di Gazzetta

Pioli si è detto deluso per non aver tenuto il passo del Napoli e si è visto scalzare anche dall’Atalanta, che sabato gioca proprio contro gli azzurri a Bergamo. Ma al centro del dibattito dell’ultima giornata di Serie A ci sono ancora le polemiche arbitrali. Sarri si lamenta per l’ammonizione di Milinkovic-Savic che farà saltare il derby al suo centrocampista.

Mentre la moviola di Torino-Milan mette in evidenza l’errore clamoroso di Abisso in collaborazione con il Var Aureliano. Ecco quanto scrive Gazzetta: “L’episodio controverso avviene nell’azione in cui il Milan dimezza lo svantaggio: sul lancio lungo di Tonali, Messias – posizionato dietro al difendente – sbraccia e sbilancia Buongiorno che cerca di andare in protezione pur vedendo l’uscita di Vanja: per Abisso non esiste fallo ma la dinamica è chiara anche se il Var (Aureliano) rispetta la scelta del campo.

Prima Abisso aveva tenuto un metro da inflessibile nel distribuire cartellini cercando di appianare scintille e mostrando 3 gialli (eccessivi) a Schuurs, Buongiorno e Kalulu nel primo tempo. Ok il 2-0: Pellegri e Vlasic sono oltre tutti ma su rinvio del portiere (come su angolo e rimessa laterale) il fuorigioco non esiste. Finale di tempo allungato, poi gialli senza freni e falli non ravvisati. Niente rigore in area Toro al 91’ su punizione-Milan: braccia tutte aderenti“.