Pioli: “Sono deluso” poi parla anche del Napoli

Stefano Pioli parla a Dazn al termine di Torino-Milan, il tecnico rossonero parla anche della corsa scudetto col Napoli.

Torino-Milan termina 2-1 con tante polemiche arbitrali, anche perché il gol di Messias è viziato da un fallo clamoroso, non segnalato dall’arbitro Abisso e dal Var Aureliano. Qualcosa di veramente scandaloso, che fortunatamente non incide sul risultato finale. I rossoneri con la sconfitta a Torino perdono anche il secondo posto, ora occupato dall’Atalanta che sabato gioca a Bergamo col Napoli capolista.

Torino-Milan: intervista a Pioli

Al termine del match Pioli ha parlato della sfida tra Milan e Torino: “Sono deluso. Non siamo riusciti ad essere lucidi ed a giocare ai nostri livelli. Le partite vanno indirizzate, mettendoci qualità e determinazione negli episodi, ma su questo aspetto non siamo stati bravi nella nostra e nell’area avversaria; abbiamo concesso troppo“.

Secondo Pioli la sua squadra doveva: “palleggiare di più, abbiamo provato a fare quattro contro quattro in avanti ma la velocità del nostro gioco non ci ha aiutato“.

Poi il Pioli sulla corsa scudetto col Napoli ha detto: “La partita col Torino era molto importante per mantenere il secondo posto, ma soprattutto per tenere il passo del Napoli e non allontanarci dalla vetta. La squadra di Spalletti è molto forte e sta facendo un grande campionato, ma la strada da percorrere è ancora tanta. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino, archiviando questa brutta sconfitta e pensare a mercoledì: il primo obiettivo si avvicina“.