Torino-Milan, Alvino: “Fallo di Messias molto più grave di quello di Osimhen. Ci costò la Champions”

Torino-Milan il fallo di Messias che porta al gol del Milan fa sbottare Carlo Alvino: “Fallo più grave di quello di Osimhen a Cagliari“.

Il Milan perde col Torino, ma gli uomini di Pioli sono riusciti ad accorciare le distanze con un gol di Messias che commette fallo clamoroso su Bunogiorno, ma la rete viene convalidata dall’arbitro Abisso.

Al termine del match arriva il commento di Carlo Alvino che dice sui social scrive: “Torino-Milan Il fallo di Messias a due mani sul difensore è ben più evidente del presunto fallo di Oshimen in Cagliari-Napoli, gol annullato e due punti in meno che poi ci sono costati la qualificazione in Champions, maggio 2021“.

Il riferimento di Carlo Alvino è più che giusto, perché in quel caso il Napoli ha dovuto perdere due punti importanti che sono costanti moltissimo, anche in termini di introiti per la società. Quello che si è visto in Torino-Milan è veramente scandaloso, non si capisce per quale motivo non sia stato chiamato il fallo su Messias.

La spinta del giocatore del Milan è talmente veemente e plateale che non c’è alcuna giustificazione per l’arbitro Abisso e per il Var Aureliano di convalidare la rete di Messias. I rossoneri comunque subiscono una sconfitta dura che li allontana dalla vetta.