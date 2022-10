Moviola Torino-Milan: fallo clamoroso di Messias, Juric sbotta. Alvino: “Vergognoso” – VIDEO

Torino-Milan, i rossoneri segnano il gol del 2-1 con Messias fallo clamoroso non segnalato da Abisso, sbotta Juric.

È veramente clamoroso quanto accade durante la partita Torino-Milan con l’arbitro Abisso ed il Var Aureliano che convalidano il gol di Messias nonostante il fallo netto del giocatore rossonero. Il tutto accade al minuto 67 con Messias che spinge clamorosamente il difensore Buongiorno per andare poi a segnare il gol che accorcia le distanze. Da qualsiasi angolazione si veda è sempre fallo.

Invece l’arbitro decide di convalidare il gol di Messias in Torino-Milan. Un episodio che fa andare su tutte le furie Juric che sbotta e dice all’arbitro: “Sei un pezzo di m***a” e viene espulso. Ma il tecnico granata è una autentica furia. Anche Carlo Alvino ha reagito sui social gridando alla “vergogna” per quanto accaduto durante la sfida tra Torino e Milan. Ma in generale tutto il mondo sportivo è unanime nel dire che il fallo di Messias è evidente ed il gol non andava convalidato.