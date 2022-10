Spalletti: cambi di formazione col Liverpool, ecco le novità

Il Napoli gioca martedì 1 novembre con il Liverpool in Champions League: Spalletti pensa ad un mini turnover.

In questo rush finale di prima parte di stagione il Napoli è già qualificato per Ottavi di Champions League, ma per il primo posto del Girone A deve ancora lottare col Liverpool, anche se ha un buon margine di vantaggio. Ma nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. La squadra di Klopp ha perso anche con il Leeds ma resta comunque competitiva e con grandi qualità. Ma chiaramente Spalletti deve dare anche un occhio al campionato dove è primo in classifica con cinque punti di vantaggio sull’Atalanta e sei sul Milan sconfitto a Torino.

Sabato si gioca Atalanta-Napoli, un primo spartiacque per la comitiva azzurra e quindi un pensiero al campionato ci sarà sicuramente.

Liverpool-Napoli: turnover Spalletti

Ecco quanto scrive Repubblica sulla possibile formazione del Napoli col Liverpool: “Potrebbe ovviamente esserci qualche novità di formazione: Olivera insidia Rui sulla fascia sinistra, Ostigard al centro della difesa rappresenta una tentazione per la sua presenza sui calci piazzati. Ha recuperato, intanto, Salvatore Sirigu: ieri mattina ha svolto l’intera seduta in gruppo e quindi sarà a disposizione di Spalletti dopo l’infortunio muscolare.

In mediana Anguissa aumenterà il minutaggio dopo il rientro con il Sassuolo, Lobotka e Zielinski vanno verso la conferma. Davanti Kvaratskhelia è intoccabile, mentre Politano potrebbe vincere il ballottaggio con Lozano. L’imprescindibile è naturalmente Victor Osimhen“.