Sabatini: “Ecco chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Una bomba che nessuno ha menzionato”

Secondo Walter Sabatini, direttore sportivo noto nel calcio italiano, Diego Simeone potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione.

In un’intervista con Radio Crc, il direttore sportivo Walter Sabatini ha lanciato un vero e proprio bomba di mercato sul futuro della panchina del Napoli. Secondo le sue parole, il noto allenatore argentino Diego Simeone potrebbe essere il prossimo a guidare la squadra partenopea.

Sabatini ha parlato del rapporto tra l’attuale allenatore Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis, ipotizzando possibili tensioni dietro le quinte. “Credo che tra Spalletti e De Laurentiis ci siano questioni che non conosciamo ma che sono all’ordine del giorno in questo sport. Il calcio è fatto di opinioni, di stati d’animo e sarà successo qualcosa che ha creato distanza, ammesso che distanza ci sia“, ha detto Sabatini.

Nonostante le possibili difficoltà, Sabatini ha elogiato le prestazioni del Napoli, sottolineando come la squadra abbia dimostrato la sua forza nonostante l’eliminazione dalla Champions League.

Sabatini: Diego Simeone nuovo allenatore Napoli

Poi, la rivelazione più sorprendente: “De Laurentiis è convinto che questo scudetto non è merito di Spalletti. C’è un ego smisurato. Non fate passare che Spalletti se ne vuole andare. Vi dico di più, c’è già l’allenatore per la prossima stagione: Diego Simeone. Ne sono convinto anche se nessuno lo sta menzionando“.

Diego Simeone, attualmente all’Atletico Madrid, è uno dei nomi più rispettati nel mondo del calcio e sarebbe senza dubbio un colpo di scena per il Napoli.

Infine, rispondendo alla domanda su un possibile ruolo di direttore sportivo al Napoli, Sabatini ha negato di essere stato contattato da De Laurentiis: “Io prossimo ds del Napoli? De Laurentiis non mi ha contattato. Ne sarei orgoglioso, ma questa è una cosa che non può succedere”.

Le parole di Sabatini su Diego Simeone al Napoli hanno già innescato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Sabatini, nel calcio niente è mai sicuro fino a quando non è ufficialmente annunciato.