Tifosi del Napoli nel Guinness World Records con il Coro ‘Sarò con te’

I tifosi del Napoli possono entrare nel Guinness World Records con il più grande video online di partecipanti che cantano l’inno ‘Sarò con te’.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo il trionfo del terzo scudetto del Napoli e l’emozionante video “Sarò con te” realizzato da MSC Crociere, la compagnia ha lanciato una sfida ambiziosa: entrare nel Guinness World Records con il più grande video online di partecipanti che cantano lo stesso inno sportivo.

Per raggiungere questo obiettivo, MSC Crociere invita tutti i tifosi e simpatizzanti del Napoli a partecipare. Basta registrare un mini-video cantando le note strofe del coro “Sarò con te” e postarlo sui propri canali social (Instagram e Facebook) con l’hashtag #uncoropernapoli e menzionando @msccrociereitalia. In alternativa, è possibile inviare il video direttamente via email (uncoropernapoli@msccrociere.it) o via Whatsapp (3666795891), oppure creare il mini-video attraverso la piattaforma web www.uncoropernapoli.it.

“L’entusiasmo con cui i tifosi del Napoli hanno risposto al video che abbiamo realizzato per festeggiare la vittoria dello scudetto ci ha spinto a chiedere la partecipazione di tutti per realizzare un coro da ricordare per sempre: un coro da record”, ha sottolineato Andrea Guanci, Direttore Marketing di MSC Crociere.

Il video emozionale, che ha ispirato questa sfida da record, è stato proiettato sui maxischermi dello stadio Maradona e in diretta streaming su DAZN lo scorso 4 giugno, coinvolgendo non solo gli spettatori presenti allo stadio, ma anche un vasto pubblico nazionale e internazionale.

Per partecipare al coro da record, basta realizzare un video in cui si canta il famoso inno:

Sarò con te E tu non devi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione Oh – Oh – Oh – Oh Oh – Oh – Oh – Oh

Non importa essere intonati, basta registrare il video e inviarlo nelle modalità descritte sopra. Unisciti alla sfida e diventa parte della storia del Napoli e del Guinness World Records!