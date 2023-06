Napoli in mare aperto: MSC Crociere nuovo main sponsor, addio a Lete!

Sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda il main sponsor della SSC Napoli e la nuova maglia di gioco del club.

Notizie Calcio Napoli – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il main sponsor del club azzurro cambierà: al posto di Lete, subentrerà MSC Crociere.

La decisione è nelle mani del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che sta anche lavorando sul fronte del marketing e sta per interrompere la lunga collaborazione con il manager Alessandro Formisano, una delle figure più storiche del club. Presto verrà ufficializzato l’accordo con MSC Crociere, il nuovo main sponsor del Napoli.

Ma chi è MSC Crociere? Fondata da Gianluigi Aponte nel 1987, MSC Crociere è una compagnia di navigazione specializzata nel mercato delle crociere. La sua sede principale si trova a Ginevra, con sedi operative a Genova, Napoli e Venezia.

La compagnia, di capitale interamente svizzero, conta circa 15.500 dipendenti in tutto il mondo e dispone di uffici in 45 Paesi. La nave ammiraglia attuale della flotta è la MSC World Europa, entrata in servizio nel novembre 2022. Le navi più grandi dell’azienda possono ospitare fino a 2600 passeggeri.

Con questo cambio di main sponsor, il Napoli si appresta a iniziare una nuova partnership con MSC Crociere, apportando un cambiamento significativo alle maglie di gioco del club. I dettagli sul design e la presentazione ufficiale della nuova divisa saranno svelati prossimamente. Restate connessi per tutte le ultime novità sulle maglie del Napoli e sulle future collaborazioni del club.