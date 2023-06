Msc Crociere nuovo sponsor del Napoli: spunta un indizio chiaro, come può essere la maglia

Msc nuovo main sponsor del Napoli, il marchio di proprietà di Gianluigi Aponte pronto ad entrare nel mondo SSCN.

È da tempo che si parla del gruppo MSC come possibile sponsor della SSCN. Anzi, nel recente passato si è parlato anche della possibilità che il capitano Aponte potesse addirittura entrare in società con Aurelio De Laurentiis. Al momento questa possibilità è da escludere, ma ci sono altre cose che bollono in pentola.

Main sponsor Napoli: MSC al posto di Lete

Al momento sulla maglia del Napoli campeggia la scritta Lete. La scritta in colore rosso è sempre stata contestata dai tifosi azzurri, che avrebbero preferito un tono chiaro, magari il bianco, per risaltare i colori ufficiali della SSCN. Il logo di MSC nel tono positivo è proprio in bianco. Sarà anche per questo che la il prototipo di nuova maglia del Napoli, che sta spopolando sul web, piace così tanti ai tifosi partenopei.

Su quella maglia del Napoli c’è proprio MSC come nuovo sponsor del Napoli. Una voce che sta diventando sempre più pressante negli ambienti legati al calcio Napoli. Ma un indizio arrivo anche dallo sponsor della MSC Crociere, che sponsorizza le varie rotte delle navi da crociera.

Nello spot passeggeri ed equipaggio cantano, in varie lingue, lo il coro “Napoli torna campione“. Sicuramente questo in onore della squadra vincitrice dello scudetto, oltre al fatto che Gianluigi Aponte è nato a Sorrento. Ma anche perché pare che MSC possa essere il nuovo main sponsor della SSCN.

Chi è Gianluigi Aponte

Gianluigi Aponte, originario di Sant’Agnello, un comune della splendida riviera sorrentina, è una delle persone più ricche al mondo. Secondo la classifica in tempo reale di Forbes, occupa il 118º posto, con un patrimonio di ben 15 miliardi di dollari. Nonostante la sua cittadinanza svizzera e la residenza a Ginevra, Aponte viene considerato da Forbes come il miliardario più ricco della Svizzera, e non il secondo più ricco d’Italia.

La sua vita ha avuto inizio in Somalia, dove i suoi genitori si erano trasferiti alla ricerca di fortuna e avevano aperto un albergo. Tuttavia, parte della sua infanzia è trascorsa proprio in questo luogo. Successivamente, Aponte ha frequentato l’Istituto Tecnico Nautico Nino Bixio, lo stesso istituto in cui si era formato il suo mito di gioventù, Achille Lauro.

Mentre Lauro ha dedicato tutta la sua vita a Napoli, Aponte ha scelto di abbandonare il mare e stabilire la sua base operativa sulle rive del Lago Lemano, a Ginevra. Questa scelta è stata determinata anche dalla sua volontà di preservare la sua privacy. “Qui non siamo nessuno”, ha affermato Diego, uno dei figli di Aponte avuti con Rafaela Diamant, figlia di un banchiere svizzero. Fu proprio l’incontro con la futura moglie, a bordo di una nave di cui Aponte era comandante, a convincere Gianluigi a lasciare l’Italia.

Gianluigi Aponte ha costruito un impero nell’industria marittima, fondando la Mediterranean Shipping Company (MSC), una delle maggiori compagnie di navigazione al mondo. Grazie al suo ingegno imprenditoriale e alla sua determinazione, è riuscito a creare una vera e propria potenza nel settore del trasporto marittimo. Oggi, l’azienda gestisce una flotta di navi mercantili che solcano gli oceani globali, collegando i continenti e facilitando il commercio internazionale.

Le navi da crociera

La storia di successo di Gianluigi Aponte e dell’impero MSC (Mediterranean Shipping Company) ha radici profonde che risalgono a un modesto prestito. Dopo un breve periodo come consulente finanziario, Aponte ha utilizzato il denaro ottenuto per acquistare la Msc Patricia, una nave da carico tedesca di seconda mano. È stato così che ha fondato la sua prima società, l’Aponte Shipping Company, con sede a Monrovia, in Liberia. Questo gesto rappresentava un ritorno alle sue radici africane, dove i suoi genitori avevano cercato fortuna.

Negli anni ’80, Aponte ha preso la decisione di puntare sul trasporto dei container, che si è rivelata un’intuizione geniale. In seguito, ha diversificato le sue attività acquisendo la Starlauro, la divisione crociere della Flotta Lauro, che successivamente è diventata Msc Crociere. Nel 1995, ha acquisito anche la Snav (Società Navigazione Alta Velocità), una compagnia di aliscafi e traghetti che operava collegamenti verso le isole italiane. Nel 2010, ha acquistato il 50% di Grandi Navi Veloci, una compagnia di collegamenti navali nel Mediterraneo. Nel 2000, ha fondato la Terminal Investment Limited, una società specializzata nella gestione di terminal container in tutto il mondo.

Oggi, MSC è un vero e proprio impero composto da un’ampia gamma di società, con oltre 100.000 dipendenti e un fatturato stimato di circa 30 miliardi di dollari. Nonostante i dati finanziari non siano pubblici a causa della natura familiare dell’azienda e del fatto che l’intero capitale appartiene ad Aponte, MSC gestisce una flotta di oltre 600 navi che toccano più di 500 porti in oltre 230 rotte commerciali. Nel 2021, ha addirittura superato il colosso danese Maersk, diventando il principale gruppo mondiale nel trasporto dei container.