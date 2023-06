Gazzetta – Giuntoli alla Juve: ci siamo, pronto anche allo scontro legale con De Laurentiis

Giuntoli alla Juventus: accordo imminente o braccio di ferro legale? Ultime notizie sulla possibile trasferimento del direttore sportivo Napoli.

Giuntoli potrebbe arrivare alla Juventus la prossima settimana, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, se non riuscirà a trovare un accordo con De Laurentiis, la questione potrebbe finire anche in tribunale, anche se in questo caso i tempi si allungherebbero.

Ecco cosa scrive la Gazzetta.

C’è un piano ben definito nel dialogo tra Cristiano Giuntoli e i vertici della Juventus, con tempi ristretti. L’attuale direttore sportivo del Napoli spera di ottenere l’approvazione da parte di De Laurentiis entro mercoledì o, al massimo, nei giorni successivi. Tuttavia, il presidente campione d’Italia ha lasciato intendere nelle ultime settimane di voler sfruttare il contratto in corso, che scade tra un anno. Inoltre, la nota rivalità tra le due tifoserie complica ulteriormente le cose, rendendo probabile che le resistenze del presidente azzurro portino a una vera e propria sfida di volontà.

La Gazzetta parla di “cauto ottimismo”. Per Giuntoli sarebbe pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione.

Ma come spera il manager toscano di ottenere l’approvazione? Sicuramente con tatto e mostrandosi disponibile a rinunciare a parte degli emolumenti accumulati negli anni, soprattutto quelli legati all’ultima straordinaria stagione.

Tuttavia, nel suo entourage c’è chi sta già preparando un piano B. In questo caso, diventerebbe inevitabile un’azione legale per una risoluzione “per giusta causa”. Sono argomenti delicati che nessuno desidera mettere in pubblico. Tuttavia, non si può escludere che questa opzione emerga durante l’inevitabile faccia a faccia dopo la conquista dello scudetto.

Se De Laurentiis non dovesse acconsentire, la Juventus opterebbe per una soluzione interna.