Fedele: “Napoli, ti consiglio il sostituto di Giuntoli. Prendilo subito”

Enrico Fedele consiglia al Napoli il possibile sostituto di Cristiano Giuntoli. “Prendilo subito” dichiara l’opinionista

Enrico Fedele si sofferma sulle vicende relative ai microfoni di Radio Marte, nel corso della puntata odierna della trasmissione Radio Marte Sport Live. Queste le parole dell’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro: “Il Napoli annuncerà il prossimo allenatore prima ancora d’aver scelto il direttore sportivo? Spero che non sia così: Bisogna scegliere prima il direttore sportivo, altrimenti sarebbe indelicato e si rischierebbe di creare equilibri poco stabili. Cristiano Giuntoli fa bene ad andare via da vincitore”.

Fedele spinge per Igli Tare come sostituto di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo del Napoli

Fedele ha poi proseguito, parlando di chi potrebbe essere il sostituto di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo: “Chi potrebbe essere il giusto erede di Cristiano Giuntoli, a mio avviso? Io lo sostituirei puntando tutto su Igli Tare. Lo farei per due motivi: perché Tare ha dimostrato di saper trovare buoni talenti – come ad esempio Luis Alberto e Milinkovic-Savic – e perché ha già saputo convivere con Claudio Lotito, che è il gemello di De Laurentiis dal punto di vista comportamentale. Dopo tanti anni con lui, sa come prendere un presidente ‘presenzialista’, per intenderci”.