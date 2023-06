Salvione: “Napoli, cessioni di Kim e Osimhen. Di vero c’è tutto e nulla. Ecco come stanno realmente le cose”

Pasquale Salvione, ha riportato le ultime notizie sul calciomercato del Napoli, tra cui le voci su Osimhen, Kim e il possibile arrivo di Koopmeiners.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, è stato recentemente ospite del programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Durante l’intervista, Salvione ha discusso le ultime notizie sul calciomercato del Napoli, tra cui le voci su Victor Osimhen, Kim e il possibile arrivo di Teun Koopmeiners.

Salvione ha parlato dell’incontro tra l’agente di Osimhen e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sottolineando che il club sta cercando di prolungare il contratto dell’attaccante nigeriano e di farne un punto fermo per il progetto del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Nonostante l’interesse di molte squadre per Osimhen, nessuna ha avanzato un’offerta che possa soddisfare le richieste del Napoli.

Per quanto riguarda Kim, Salvione ha affermato che la situazione del difensore coreano sarà più chiara a partire dal primo luglio. Nonostante ci siano stati vari nomi menzionati come possibili sostituti, tra cui Kevin Danso e Perr Schuurs, nulla è ancora concreto.

“Per il coreano tutte le strade portano a Monaco, soprattutto dopo la cessione di Lucas Hernandez al Psg. In questo momento, però, di vero c’è tutto e nulla allo stesso momento. Ogni pista potrebbe concretizzarsi soltanto dopo eventuali cessioni”

Salvione ha poi parlato del “Fattore K” in casa Napoli, con Kim in partenza e Koopmeiners come possibile nuovo arrivo. Il centrocampista olandese è un profilo che il club partenopeo insegue da tempo e potrebbe essere la risposta alla possibile cessione di Piotr Zielinski.

Infine, Salvione ha discusso l’offerta di De Laurentiis per la permanenza di Osimhen, senza però rivelare cifre specifiche. Ha sottolineato che l’agente dell’attaccante è interessato a parametrare l’offerta sull’ingaggio in base alla valutazione del cartellino, che potrebbe superare i 150 milioni di euro.

Salvione ha sottolineato che, nonostante le numerose voci di mercato, la situazione del Napoli è ancora in evoluzione e che ogni possibile movimento dipenderà dalle eventuali cessioni.