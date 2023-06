SKY: Federico Chiesa-Napoli, ecco la situazione. Koopmeiners incerto, si guarda a nuovi Kvaratskhelia

Il Napoli piomba su Federico Chiesa, tutto è pronto per un’estate calda per il calciomercato, piace Koopmeiners. Si cercano nuovi talenti come Kvaratskhelia.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’estate è appena iniziata e con essa il mercato del calcio entra nel vivo. Il Napoli, con l’annuncio del nuovo allenatore Rudi Garcia, è pronto a fare mosse importanti, ma senza spese folli. Questo è il punto chiave delle possibili mosse del club azzurro secondo le recenti dichiarazioni di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport.

Federico Chiesa -Napoli: la verità sulla trattativa

Rumors e indiscrezioni riguardo l’interesse del Napoli per Federico Chiesa, attaccante della Juventus, hanno iniziato a circolare. “Se è vera l’indiscrezione relativa ad un presunto interesse del Napoli per Federico Chiesa? E’ una voce suggestiva, ma i contorni economici sarebbero importanti, probabilmente troppo”, ha dichiarato Marchetti. Secondo il giornalista, un’operazione del genere non sarebbe in linea con la strategia del Napoli, che tende a non puntare su giocatori dal costo e dallo stipendio così elevati. Questo nonostante l’acquisizione di Chiesa potrebbe portare un notevole rafforzamento all’attacco della squadra.

Koopmeiners, l’Atalanta spara alto

In merito alla posizione di centrocampo, Marchetti ha espresso dubbi riguardo l’ipotetico trasferimento di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. “Koopmeiners primo indiziato per sostituire Piotr Zielinski? Sì e no, perché costa tanto.” Ha poi aggiunto che il prezzo di Koopmeiners, compreso tra i 30 e i 40 milioni, potrebbe essere troppo elevato per le casse del Napoli.

Il Napoli cerca nuovi Kvaratskhelia

Tuttavia, il club azzurro non rimane fermo e già si guarda attorno per nuovi talenti. Un nome che spicca è quello di Khvicha Kvaratskhelia, giovane esterno offensivo del Rubin Kazan. “Con lo scouting giusto, si possono acquistare talenti al giusto prezzo”, ha commentato Marchetti.

La strategia del Napoli sembra chiara: si vuole proseguire sulla strada intrapresa, ovvero quella di acquisire giocatori di valore senza effettuare spese esorbitanti. Con l’arrivo del nuovo allenatore Rudi Garcia e con le prospettive di movimenti interessanti sul mercato, l’estate si preannuncia calda per i tifosi del Napoli.