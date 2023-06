Spalletti al concerto dei Coldplay al Napoli: delirio per l’allenatore

Luciano Spalletti ha partecipato al concerto dei Coldplay a Napoli, l’ex allenatore azzurro era allo stadio Diego Armando Maradona.

Notizie Calcio Napoli – Spalletti non sarà mai più una persona come le altre a Napoli. Il tecnico è stato determinante per riportare il terzo scudetto in azzurro. Un affetto immenso quello dei tifosi per l’allenatore toscano.

Lo si è visto anche dal boato e dai cori che sono scattati allo stadio Maradona, dove Spalletti ha seguito il concerto dei Coldplay, prima storica tappa del tour mondiale della band.