Napoli: Danso priorità assoluta, spunta una data per la chiusura

Kevin Danso al Napoli, Aurelio De Laurentiis pronto ad acquistarlo dopo la cessione di Kim min-Jae in Premier League o Bundesliga.

Calciomercato Napoli tutte le notizie – Kevin Danso è il primo nome sulla lista del Napoli per sostituire Kim. De Laurentiis non vuole perdere troppo tempo per la chiusura della trattativa, anche perché già sa che incasserà circa 60 milioni di euro per la cessione di Kim, quindi può anche bloccare il giocatore austriaco, votato miglior difensore della Ligue 1 della scorsa stagione.

Danso al Napoli

Spunta anche una data per la chiusura, ecco quanto scrive Repubblica: “La priorità adesso è il difensore centrale che prenderà il posto di Kim Minjae. In cima alla lista c’è Kevin Danso, 24enne austriaco del Lens, super in Ligue 1. Il Napoli sta trattando con i francesi per affondare il colpo. De Laurentiis vuole regalare a Garcia il nuovo difensore centrale per il ritiro a Dimaro, considerando la delicatezza del ruolo. Scalvini, Lucumi, Hancko e Kiwior le alternative“.