Danso in cima ai pensieri del Napoli: occhi sul miglior difensore della Ligue 1

Il Napoli vuole Kevin Danso, è uno dei preferiti della società di Aurelio De Laurentiis che deve sostituire Kim min-Jae.

Notizie Calciomercato Napoli – Dove andrà Kim min-Jae? Non si sa ancora, ma quel che è certo è che andrà via. Il difensore sudcoreano ha giocato così bene con la maglia del Napoli da meritarsi l’attenzione di Manchester United, Manchester City e Bayern Monaco. Tre club che se lo contendono a suon di rialzi sull’ingaggio. Ecco perché è sicuro che Kim andrà a via.

Il difensore a Napoli guadagna 2,5 milioni di euro, in qualsiasi altro club andrà almeno a triplicare il suo ingaggio.

Napoli: Danso il preferito per sostituire Kim

Al Napoli andranno circa 60 milioni di euro, quelli previsti dalla clausola rescissoria valida solo per l’estero e solo dal 1 luglio al 15 luglio. Insomma bisogna ancora attendere qualche giorno per conoscere il destino di Kim.

Ma il Napoli si è portato avanti, perché sa che perdendo Kim dovrà prendere un altro giocatore. Corriere dello Sport scrive che il Napoli ha posizionato Danso in cima ai “vorrebbe affidargli l’eredità di Kim, lo ha studiato a lungo in questi due anni e anche Garcia, che in Francia è di casa, lo conosce bene“.

Alaba ha detto di lui che è eccezionale ed a 24 anni, dopo una stagione sottotono al Southampton, poi la ripresa nella Serie B tedesca e l’esplosione al Lens, è pronto a fare un altro salto di qualità. Ma per acquistarlo bisogna affrettarsi, più tempo passa, più si alza il prezzo del suo cartellino.