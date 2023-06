Napoli, summit ADL-Garcia sul mercato: Tre calciatori in pole. Novità su Osimhen

Il Napoli di Garcia, sul calciomercato punta tre calciatori. Novità su Osimhen e la decisione di non riscattare Ndombele

CALCIOMERCATO NAPOLI. Le manovre del calciomercato stanno per entrare nel vivo, e il Napoli sembra pronto a fare la sua parte. Secondo le ultime notizie da Sky Sport, il club azzurro ha identificato tre nuovi profili di interesse dopo un’importante riunione tra il tecnico Garcia e l’area tecnica del club.

I tre profili emergenti sono Danso, Gabri Veiga e David. Danso, difensore centrale del Lens, potrebbe essere la risposta alla partenza probabile di Kim. Tra le opzioni per la porta, il Napoli punta a mantenere Meret e a confermare Gollini, con la premessa di accordi economici favorevoli con l’Atalanta.

Per quanto riguarda la situazione a centrocampo, la squadra partenopea ha deciso di non riscattare Ndombele. Tuttavia, Gabri Veiga, talento in mostra agli Europei Under 21, potrebbe rappresentare una nuova opportunità, anche se la sua clausola da 40 milioni di euro potrebbe richiedere un’offerta considerevole da parte del Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora in bilico. Nonostante ci sia un accordo preliminare per la sua permanenza, la discussione sull’eventuale rinnovo e adeguamento del contratto è ancora aperta. Bayern Monaco, Manchester United, PSG e Chelsea sono solo alcune delle squadre interessate al talento nigeriano.

L’incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, è previsto per il prossimo fine settimana. Tale summit potrebbe essere decisivo per determinare il futuro dell’attaccante.

Nel caso in cui Osimhen dovesse lasciare il club, David rappresenta un’opzione ideale per sostituirlo. Il suo ritmo e la sua abilità nel trovare la rete potrebbero completare il reparto offensivo insieme a Simeone e Raspadori.

Il mercato estivo di calcio promette di essere ricco di sorprese. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie del calciomercato del Napoli.