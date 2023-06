Il Mattino – Dia ‘subito’ al Napoli, alternativa David. Ma De Laurentiis ha un pensiero fisso

Victor Osimhen al centro del calciomercato del Napoli, se va via si pensa a Boulaye Dia della Salernitana o Jonhatan David del Lille.

Notizie Calciomercato Napoli – Osimhen è uno degli attaccanti più cercati in tutta Europa. Il Napoli lo sa benissimo, ecco perché continua a cercare un possibile sostituto.

Il Mattino in edicola oggi fa i nomi di Dia e David per sostituire il nigeriano: “C’è una clausola temporanea sul contratto del 27enne attaccante senegalese che permette al giocatore di svincolarsi dal club di Iervolino dietro il pagamento di 25 milioni di euro. Se arriverà anche una sola pretendente con quella cifra entro e non oltre il 20 luglio prossimo, agirà di fatto in regime di monopolio. Una spada di Damocle che pende sulla testa della Salernitana e che ingolosisce il Napoli e non solo (in Italia ci sono anche Lazio e Fiorentina oltre alle sirene faraoniche della Premier League). L’alternativa è il 23enne Jonathan David del Lille, capace di realizzare 24 reti

(e 4 assist) in Ligue 1. Uno esclude l’altro ovviamente. Dia ha già l’esperienza di un anno nel campionato italiano. David ha dalla sua la carta d’identità“.

Napoli, Dia o David solo se parte Osimhen

Il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di tenersi stretto Victor Osimhen, attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2025. Il presidente del Napoli chiede circa 150 milioni di euro per la sua cessione. Una cifra che per ora ha spaventato anche i grandi colossi del calcio europeo, come Chelsea, Manchester United, Bayern Monoaco e Psg. Inoltre il Real Madrid punta a Mbappé per sostituire Benzema.

Ecco perché David e Dia per il Napoli sono alternative a Osimhen, in caso qualche club dovesse veramente arrivare con tutti quei soldi. Altrimenti il vero obiettivo è di tenere Osimhen nella rosa di Garcia.