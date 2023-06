Giuntoli separato in casa con De Laurentiis: ecco il trio che fa il mercato al Napoli

Cristiano Giuntoli è il direttore sportivo del Napoli, ma vuole andare alla Juventus e De Laurentiis blocca il suo trasferimento.

Notizie Calcio Napoli – Il club azzurro procede sul calciomercato dopo aver ufficializzato Rudi Garcia come nuovo allenatore. Ma De Laurentiis dopo la questione Spalletti, deve risolvere quella legata a Cristiano Giuntoli. Una situazione molto più complicata, perché il direttore sportivo vuole andare alla Juventus ad ogni costo ed il patron del Napoli non vuole dargli il via libera. Attualmente Giuntoli è di fatto un separato in casa del Napoli, non ha più funzioni sul calciomercato.

Napoli: chi gestisce il calciomercato senza Giuntoli

Repubblica in edicola oggi descrive in maniera dettagliata chi sta portando avanti le trattative in casa Napoli: “D’ora in poi la priorità sarà il mercato, che ha iniziato a prendere forma sotto traccia e con un “modus operandi” inedito, per la società azzurra. Il ds Cristiano Giuntoli continua infatti a essere separato in casa e c’è un altro pool a condurre la campagna acquisti, con la solita supervisione di Aurelio De Laurentiis e dell’ad Andrea Chiavelli.

A comporlo ci sono i responsabili dello scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, affiancati dal neo diplomato dirigente Antonio Sinicropi, compagno nella vita della figlia del presidente, Valentina. Ad attenderli c’è una missione non facile: mantenere ai massimi livelli la squadra che si è appena laureata campione

d’Italia, con tanti dei big del gruppo che sono entrati fisiologicamente nel mirino dei top club d’Europa“.