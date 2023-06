Alvino: “Ho una notizia certa su Giuntoli, gli Juventini non saranno felici”

Carlo Alvino annuncia che Cristiano Giuntoli sarà alla conferenza Stampa di Garcia e resta come direttore sportivo del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. I tifosi del Napoli sono in attesa della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, in programma lunedì. Sul palco, saranno presenti il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo allenatore, Garcia. Ma c’è un’altra figura che, secondo il giornalista Carlo Alvino, parteciperà all’evento: Cristiano Giuntoli.

Giuntoli è attualmente il direttore sportivo del Napoli, una figura centrale nell’organizzazione del club. Le recenti speculazioni sulla sua partenza hanno mandato i tifosi in preda al panico, soprattutto i Juventini, che speravano in un suo passaggio alla Juventus. Ma Alvino ha annunciato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli che Giuntoli rimarrà in azzurro.

“Lunedì sarà una conferenza interessante, ci sarà anche De Laurentiis sul palco con Garcia. La notizia è che ci sarà anche Cristiano Giuntoli che è il direttore sportivo del Napoli,” ha rivelato Alvino. Ha aggiunto che, anche se Giuntoli non sarà sul palco, resterà come DS. De Laurentiis ha in mente di delegare alcune responsabilità, dato il grande volume di compiti da gestire, ma non c’è alcun dubbio che Giuntoli continuerà a svolgere un ruolo chiave.

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi della Juventus, che speravano in un arrivo di Giuntoli. Ma per ora, sembra che il DS resterà fedele alla squadra napoletana.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulla conferenza stampa di lunedì e su tutto ciò che riguarda il calcio Napoli.