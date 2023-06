Rudi Garcia parla ai tifosi: la data della prima conferenza stampa

Rudi Garcia nuovo allenatore del Napoli si presenta in conferenza stampa, parla il 19 giugno 2023 al Real Bosco di Capodimonte.

In Italia molti si ricordano di Garcia non solo per il buon gioco espresso con la Roma, ma anche per le sue doti di grandissimo comunicatori. Uno alla Josè Mourinho, senza mai una parola banale ed anche incline a qualche ‘polemica’. Insomma di certo Garcia non è un tipo da peli sulla lingua, ma vuole essere anche vicino ai tifosi ed al popolo azzurro.

Conferenza Stampa Garcia al Napoli: orario e data

I tifosi hanno accolto Garcia con entusiasmo, anche se non manca qualche mugugno, visto che il tecnico francese viene da qualche anno non proprio brillante. Walter Sabatini, che lo portò in Italia, dà ampie garanzie sul gioco e sulla preparazione del tecnico, ma resta comunque la prova del campo.

Intanto i tifosi del Napoli potranno godersi Garcia alla prima conferenza stampa, che si terrà lunedì 19 giugno 2023 alle 17.30 al Real Bosco di Capodimonte. Insomma una location suggestiva e di grande impatto. Non il centro tecnico di Castel Volturno, ma in uno dei poli culturali e paesaggistici della città partenopea. Ci si attende chiaramente anche la presenza di Aurelio De Laurentiis, che potrà svelare ambizioni del Napoli per la prossima stagione.

Il presidente del Napoli ha voluto fortemente Garcia in azzurro e probabilmente motiverà ancora di più la scelta davanti ai microfoni dei giornalisti presenti.