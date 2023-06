CorSport – Napoli senza debiti: con la cessione di Osimhen mercato pirotecnico

Calciomercato Serie A, il Napoli è tra le squadre che stanno meglio a livello finanziario con Milan, Atalanta e Fiorentina.

Notizie Calcio Napoli – Su Corriere dello Sport si analizza lo stato di salute delle finanze dei principali club italiani. La Serie A che ha piazzato tre squadre in finale, una in semifinale e una ai quarti garantiscono alla Serie A un volume di entrate Uefa (oltre 300 milioni in totale) come non si vedeva da moltissimi anni.

Ma il problema restano i debiti di tanti club, specialmente di Lazio e Roma e della Juventus, che zavorrano pesantemente questi club. “Juventus, Inter, Milan e Roma devono pure rispettare i paletti del settlement

agreement con l’Uefa, impegnandosi a portare il rapporto tra i costi della rosa e i ricavi sotto limiti prefissati, cioè

sostanzialmente a pareggiare il bilancio entro pochi anni. Impresa non facile, per molti” scrive Corriere dello Sport.

Calciomercato: la situazione finanziaria del Napoli

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il Napoli viene da due bilanci in perdita (-110 milioni complessivi): una situazione abbastanza inusuale per il club azzurro, fi glia dei due anni di assenza dalla Champions. Gli investimenti dell’estate scorsa, sostenuti da cessioni (quindi a saldo addirittura positivo) hanno ripagato con uno scudetto che ha riempito il Maradona e un quarto di finale Champions che ha riportato i ricavi ‘22-’23, certamente, ben sopra i 200 milioni, forse intorno a 250.

L’assenza di debiti finanziari consente a De Laurentiis di reinvestire i possibili proventi di qualche cessione che si profila: se un club estero pagherà la clausola da 58 milioni per Kim, il Napoli registrerà una plusvalenza importante, oltre a un introito finanziario, ma tutti i calciatori della rosa sono stati valorizzati dalla magnifica stagione disputata. Se dovesse arrivare l’offerta da oltre 100 per Osimehn, il mercato azzurro potrebbe diventare

pirotecnico“.