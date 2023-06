“Kim lascia Napoli” la società ha avvertito Garcia, c’è già il sostituto

Il Napoli sa che perderà Kim min-Jae, è stato avvertito anche Rudi Garcia nuovo allenatore azzurro. La società punta David Hancko.

Il Napoli si sta già organizzando per sostituire Kim, il difensore sudcoreano che ha impressionato nel suo primo, e quasi sicuramente, unico campionato di Serie A. Sostituirlo non sarà affatto semplice, ma il club di Aurelio De Laurentiis ha già dimostrato di saper lavorare bene, poiché sembrava impossibile sostituire uno come Kalidou Koulibaly.

Napoli: Kim lascia, Garcia perde già i pezzi

Per Kim c’è il grande interesse del Manchester United e del Bayern Monaco. Il club bavarese è scattato in pole, perché sta rifondando completamente la squadra, ma mette anche sul piatto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.

A questo punto sembra solo una questione di tempo affinché Kim lasci Napoli, lo sa anche Garcia avvisato dalla società. Secondo quanto riferisce Il Mattino il sostituto di Kim al Napoli può essere David Hancko del Feyenoord. A consigliarlo è una vecchia conoscenza del Napoli, Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia, nazionale in cui gioca Hancko.

Il giocatore ha una valutazione di 12 milioni di euro, una cifra più che accessibile per la SSCN visto che guadagnerà circ 60 milioni di euro dalla cessione di Kim.