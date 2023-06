Garcia ha il nome per sostituire Osimhen, la strategia di De Laurentiis

Il Napoli vuole tenersi Victor Osimhen, ma sa che possono arrivare offerte importanti dai grandi club europei: Rudi Garcia pensa al sostituto.

Napoli tutte le notizie di calciomercato – La strategia di De Laurentiis è chiara ed è stata già più volte esposta pubblicamente dal presidente del Napoli. L’idea del patron azzurro è di non cedere nessun calciatore importante della squadra che ha vinto il tricolore. Ovviamente tra il dire e il fare, c’è sempre di mezzo il mare.

Perché Kim è pronto a lasciare Napoli grazie alla clausola rescissoria, Zielinski è in bilico. Ma il caso più spinoso riguarda Victor Osimhen, bomber implacabile che ha portato gli azzurri alla vittoria del titolo in Serie A dopo 33 anni.

Napoli-Osimhen: David il sostituto

Club importanti come il Manchester United ed il Bayern Monaco hanno già sondato il terreno per Osimhen. Ma De Laurentiis non cede, servono circa 150 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore. Osimhen ha un contratto con la SSCN che scade nel 2025, quindi il Napoli è ancora relativamente tranquillo da questo punto di vista.

Per ora la cifra che vuole incassare De Laurentiis ha spaventato praticamente tutti. Anche perché club come Real Madird e Manchester City non si sono ancora mossi, visto che hanno altri obiettivi (Mbappé nel caso del Real) o reparti già ben strutturati (Haaland per il City).

Nonostante tutto il Napoli pensa ad un possibile sostituto di Osimhen. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Ma nel caso partisse per oltre cento milioni di euro Osimhen, ecco che i fari – d’accordo con Garcia – si punterebbero sul canadese del Lilla Jonathan David, classe 2000, che nel club francese ha sostituito proprio il nigeriano e che oltre a vincere una League 1 ha segnato già 52 reti in 112 partite di campionato“.