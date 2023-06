Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Kim, Ugolini: “Cifra intorno ai 60mln, c’è la volontà del giocatore e un grande club davanti”

Kim pronto a lasciare il Napoli. L’ultimo club a farsi avanti è il Bayern Monaco che si dice pronto a pagare la clausola rescissoria nel suo contratto.

Il Bayern Monaco è in prima fila per assicurarsi l’acquisto di Kim Min Jae. Il difensore coreano è diventato un obiettivo prioritario per il club della Bundesliga. Secondo quanto riportato oggi da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, le trattative sono in corso e sembrano poter prendere il via in maniera concreta. I bavaresi sono determinati ad avere il difensore del Napoli e sono pronti a pagare la clausola rescissoria.

A dire la sua nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli è stato anche il giornalista Massimo Ugolini che ha risposto in maniera concreta alla domanda di Valter De Maggio:

Kim ha una clausola all’interno del suo contratto. Se un club paga la clausola, lui è libero. In queste ultime ore si è fatto avanti il Batern Monaco che vuole pagare la clausola.

“La non puoi far nulla. Se c’è la volontà del giocatore e un grande club che vuole pagare la clausola non puoi opporti. Potrebbe essere una cifra intorno ai 60milioni, e capisci che un giocatore preso a 19 non è facile da trattenere, anzi conviene al Napoli. E’ una turbolenza che consente al Napoli di sondare il mercato e trovare un sostituto e questo è stato condotto con estrema tranquillità”.