GAZZETTA – De Laurentiis con Garcia risparmia sull’ingaggio rispetto a Spalletti

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli scelto da Aurelio De Laurentiis: tutte le notizie sull’ingaggio dell’allenatore francese.

Notizie Calcio Napoli – La scelta di prendere Garcia sulla panchina azzurra ha diviso i tifosi del Napoli. Non tutti sono entusiasmati dall’arrivo del tecnico francese che negli ultimi anni ha allenato squadre non proprio di primo piano come l’Al-Nasr.

Garcia al Napoli: il contratto e l’ingaggio col decreto crescita

Intanto cominciano a filtrare già le informazioni sul nuovo contratto sottoscritto dal tecnico francese con la SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Gazzetta dello Sport riporta i dettagli del contrato di Garcia col Napoli ed il relativo ingaggio: “Come nel suo stile, De Laurentiis ha sottoscritto con Garcia un contratto biennale, con opzione per la terza stagione unilaterale per la società, la stessa impostazione di accordo sancito due anni fa con Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore percepirà un ingaggio di circa tre milioni netti per stagione, ma alla fine a bilancio il Napoli risparmierà. Infatti il toscano aveva una tassazione normale e dunque a lordo i suoi 2,7 milioni costavano al club circa 5. Invece per il francese si potrà sfruttare il decreto crescita e dunque a bilancio di spesa della società saranno poco meno di 4 milioni“.

Il tecnico francese si è già presentato ai tifosi del Napoli, promettendo massimo impegno per difendere i colori della squadra campione d’Italia. Garcia è grintoso ed ha grandissima voglia di ritornare nel calcio europeo da protagonista, dopo aver preso per mano la Roma negli scorsi anni ora vuole centrare una vittoria importante con il Napoli.