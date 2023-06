Rudi Garcia nuovo allenatore del Napoli: la reazione dei tifosi non è delle migliori

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, scelto da De Laurentiis come successore di Spalletti, tifosi divisi sui social.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis, dopo un lungo processo di selezione, ha scelto Garcia come degno successore di Spalletti. Il tecnico francese, nato a Nemours e di 59 anni, farà così ritorno in Italia, dove dal 2013 al 2016 aveva guidato la Roma.

Rudi Garcia ha una lunga e rispettabile carriera nel calcio, che lo ha visto impegnato recentemente come tecnico di Cristiano Ronaldo all’al-Nassr. Tuttavia, ad aprile, l’accordo tra lui e il club si è risolto consensualmente. Ora, per Garcia, si apre un nuovo capitolo con la sfida di guidare il Napoli verso la vittoria dello scudetto.

La notizia è stata ufficialmente annunciata da Aurelio De Laurentiis sui social media: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli – ha scritto su Twitter – A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!“.

Nonostante l’annuncio entusiastico di De Laurentiis, la nomina di Garcia ha sollevato reazioni contrastanti tra i tifosi del Napoli. Mentre alcuni sono ottimisti circa le capacità di Garcia di portare la squadra verso nuove vittorie, altri sono meno convinti, e sulle piattaforme di social media, i sentimenti sono piuttosto misti.

“Vabbè, avete proprio ammainato bandiera bianca. Classica mossa di chi ha avuto solo rifiuti e non sapeva che pesci prendere. Mi prendo un anno sabbatico dal calcio. Tanto questo non arriva a novembre”.

”Ma quello del primo anno a Roma o dei seguenti ?”.

“Non è il 1 aprile vero?”.

“Passo indietro di 10 anni. Peggio di lui solo Sousa. Incrociamo le dita e speriamo nel secondo miracolo consecutivo: benvenuto Mister Garcia”.

“Grazie Aurelio per aver dato ragione a tutti quelli che volevano sulla nostra panchina una quinta/sesta scelta abituata a perdere”.

Non mancano però anche i commenti positivi:

“Caro Presidente Speravo meglio. Ma mi fido delle sue scelte come sempre fatto. Il mio pensiero da tifoso il suo e quello di un attento e studiato quindi mi fido di lei”.

“Grande Presidente!! Benvenuto Mister”.

“Allenatore che non allena ad alti livelli da 10 anni , cacciato anche in Arabia Saudita , per la prima volta siamo testa di serie in cl , campioni d’Italia , mi sembra la scelta più adatta , mi affido al suo culo presidente”.

“Presidente mi fido di lei ma stavolta spero non abbia azzardato”.

Quello che è certo, tuttavia, è che Garcia porterà un’ampia esperienza e una comprovata competenza alla squadra. Solo il tempo dirà come sarà accolto il suo lavoro dai tifosi e se sarà in grado di portare il Napoli verso lo scudetto.

In questa nuova stagione calcistica, tutte le attenzioni saranno puntate su Rudi Garcia e sul Napoli. Il mondo del calcio italiano aspetta con ansia di vedere come si svilupperà questa nuova avventura.