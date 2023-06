Napoli vuole Gabri Veiga: colpo clamoroso, pronti trenta milioni

Il Napoli vuole acquistare Gabri Veiga centrocampista di proprietà del Celta Vigo, anche De Laurentiis e Garcia approvano.

Calciomercato Napoli – Con l’arrivo di Garcia come nuovo allenatore del Napoli, si può cominciare ad entrare nel vivo delle trattative. Anche perché De Laurentiis vuole acquistare calciatori funzionali, che possano entrare pienamente nello schema tattico del tecnico.

Gabri Veiga al Napoli: quanto costa

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Veiga è stato seguito per tutto l’inverno da Micheli e Mantovani, collaboratori di Giuntoli che dirigono lo scouting partenopeo. Il giocatore ha avuto relazioni più che positive.

Chi è Gabri Veiga il centrocampista che vuole il Napoli: Nato a Porrino in Galizia, il giocatore classe 2002 ha giocato nelle giovanili del Celta Vigo. Veiga è riuscito a farsi notare con la squadra B nel 2021-22, dove ha disputato una stagione positiva con 9 reti in 31 partite. Il giovane spagnolo quest’anno è diventato un giocatore fondamentale nel Celta Vigo, al suo primo anno in Liga spagnola ha realizzato 9 gol e 4 assist in 26 match. Veiga è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo e per il futuro della Roja. Il giocatore viene ritenuto un possibile sostituto di Zielinski per caratteristiche tecniche, ma saprebbe anche prendere il posto di Lobotka, o giocare in un centrocampo a due.

Secondo quanto scrive Il Mattino la SSCN ha già l’accordo con il procuratore di Veiga, contratto da 5 anni a 1,9 milioni di euro a stagione. De Laurentiis offre 30 milioni di euro per acquistare Veiga dal Celta Vigo, ma il giocatore ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Questo al momento è il problema da risolvere, ma anche Garcia avalla l’acquisto Veiga.