Zielinski murales pazzesco: quanto amore per Piotr, ecco dove è stato fatto

Murales per Piotr Zielinski, il polacco tra i protagonisti dello scudetto del Napoli, a Quarto spunta l’omaggio al centrocampista.

Notizie Calcio Napoli – Si dice che Zielinski possa andare via da Napoli entro poche settimane. Eppure proprio il polacco la scorsa stagione decise di restare in azzurro, perché affezionato alla città partenopea e alla maglia del Napoli. Volle restare a tutti i costi e la sua volontà sarebbe quella di restare anche in futuro. Bisogna trovare l’accordo con la società, che vuole rivedere il suo contratto ma al ribasso.

Quel che è certo è che un giocatore tecnicamente formidabile come Zielinski non si trova facilmente. Inoltre Zielinski ha solo 29 anni e quindi nel pieno della maturazione calcistica.

Inoltre è un idolo dei tifosi, non solo per la tecnica ma anche per la leadership silenziosa. È lui che ci ha messo la faccia durante i tempi bui con Gattuso. Sempre lui che ha cercato di dare la scossa anche con Spalletti. Inoltre quell’immagine di Zielinski che cade a terra dopo il gol di Raspadori contro la Juve allo Stadium, lo manda di fatto nella storia del Napoli,

Oltre che nel cuore dei tifosi, che adorano il polacco. Non è un caso quindi che a Quarto sia puntato un murales per Zilenski. Lo stesso campione polacco lo ha visitato, emozionandosi dinanzi a tanto affetto.