De Laurentiis promette: “Napoli continuiamo a vincere. Non vendo nessuno”

Aurelio De Laurentiis vuole continuare a vincere con il Napoli, presidente della SSCN ha promesso di non vendere i giocatori migliori.

“Non vendiamo nessuno, al massimo integriamo. Abbiamo inaugurato un ciclo e spero che possa continuare per anni. Mi batterò con tutte le mie forze imprenditoriali affinché questo si ripeta” sono parole importanti e significative quello utilizzate da Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampe di presentazione del ritiro di Dimaro.

Parole che in alcun modo possono essere utilizzate a caso, soprattutto in una città come Napoli. La vittoria dello scudetto non può e non deve essere un punto di arrivo, anzi un punto di partenza. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Una faccia della medaglia a cui un imprenditore deve giustamente guardare.

Ma arrivare in alto in Champions League significa anche guadagnare tantissimo, basti pensare che il Napoli incasserà almeno 80 milioni di euro, solo di introiti diretti, per non parlare di tutti quelli derivanti dal fatto di essere tra le migliori otto d’Europa.

Napoli: la promessa di De Laurentiis

Insomma vincere e restare ad altissimi livelli conviene anche dal punto di vista economico. Dunque la promessa di De Laurentiis: “Non vendo nessuno” deve essere presa in seria considerazione, perché anche ADL ha capito che vincere a Napoli conviene, in termini di emozioni ed economici.

Per farlo bisogna tenere i giocatori migliori o sostituirli in maniera estremamente adeguata. È questo che si aspettano i tifosi, soprattutto dopo quelle parole pronunciate in conferenza stampa.