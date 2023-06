Pedullà: “Mi è giunta una notizia sul nuovo allenatore del Napoli. Garantisce Osimhen”

Questo potrebbe contribuire a far crescere ancora di più le capacità del giocatore e a migliorare il suo rendimento in campo. Però, come sempre quando c’è un cambio di allenatore, ci saranno sicuramente delle difficoltà da superare, e il successo finale dipenderà da quanto bene la squadra riuscirà ad adattarsi al nuovo stile di allenamento proposto da Galtier.

Questa è una storia in evoluzione e bisognerà attendere la decisione definitiva del PSG. Restate sintonizzati su napolipiu.com per gli ultimi aggiornamenti.