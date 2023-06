Giuntoli resta a Napoli? ADL infastidito: “Rispondo per rispetto…”

De Laurentiis infastidito dalla domanda su Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli in Abruzzo.

Dubbi ed incertezze in casa Napoli, almeno fino a prima dell’inizio della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis per la presentazione del ritiro del Napoli in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro. Tra le varie domande poste al patron azzurro è spiccata quella che forse ha infastidito di più De Laurentiis: dove sarà il futuro di Cristiano Giuntoli? Il ds azzurro rimarrà al Napoli oppure no?

Cristiano Giuntoli resta al Napoli. Questo almeno quanto filtra dalla risposta infastidita del patron partenopeo.

“Manager? Noi abbiamo una squadra di manager. Futuro di Giuntoli? Ma guardi, Giuntoli ha un contratto con noi fino al 2024, quindi non vedo il motivo della domanda. Non siamo qui per parlare del direttore sportivo e neanche dell’allenatore, anche se rispondo per rispetto. E poi la figura di un ds non è centrale rispetto a domande sulla prossima stagione che non si basa su un direttore sportivo”.

Come filtrato in questi giorni De Laurentiis ha posto un muro per Giuntoli alla Juve. Il presidente del Napoli lo avrebbe fatto partire solo in caso di indennizzo da parte dei bianconeri, cosa che non avverrà. La società torinese, quindi, ha dovuto virare obiettivo.