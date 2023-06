ADL presenta il ritiro a Castel di Sangro: “Quarto anno in Abruzzo, ora ci copiano anche altre squadre di Serie A”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

Il Napoli ha scelto nuovamente l’Abruzzo come sede del suo ritiro estivo in preparazione alla prossima stagione calcistica. Dopo Dimaro, tappa dunque a Castel di Sangro (28 luglio-12 agosto). Per l’occasione è intervenuto in conferenza stampa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti direttamente dal suggestivo Palazzo Petrucci, situato in via Posillipo. Con lui anche il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri. Diverse le informazioni del patron sul programma del ritiro, gli obiettivi della squadra e le aspettative per la stagione imminente. Ecco le parole di De Laurentiis.

“Siamo molto contenti di ricevere chi rappresenta una Regione in continua evoluzione come l’Abruzzo. Da quest’anno ci sarà anche una Film Commission. L’Abruzzo si sta muovendo moltissimo e con le attrezzature sportive che ci sono… la presenza del Napoli ha determinato un grande innalzamento di interesse da parte di altre squadre di Serie A. L’anno scorso portai l’allenatore in seconda e in terza a Rivisondoli per un sopralluogo, con il nostro agronomo, per verificare che alle pendici del paese c’erano due campi di calcio perfetti per fare lo scarico senza portare i giocatori a Castel di Sangro, dopo le partite. C’era un sindaco che disse che spendevano 50mila euro l’anno. Marrone, sollevando una decina di centimetri, trovammo sotto di tutto e di più, dissi che servivano altri soldi, perché così poteva creare traumi a chi si allena. E’ sbagliato buttare denaro pubblico che non serve a nulla, bisognerebbe investire 2-300mila euro una tantum per fare i campi. Lo dissi a Marsilio. Ora si stanno muovendo, dato il riscontro che c’è stato per l’Abruzzo”.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, De Laurentiis lascia la parola a Marsilio e Caruso

Prende la parola adesso Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo:

“Credo che De Laurentiis abbia guadagnato la fiducia e la riconoscenza eterna della gente. C’è chi ha vinto con Maradona e chi ha vinto scoprendo tanti piccoli Maradona in giro per il mondo. Se il Bari vince lo spareggio avremo tre squadre di Serie A ad allenarsi sul nostro territorio, per cui faceva bene De Laurentiis a dirci di migliorare la nostra impiantistica sportiva. Se avessimo strutture di più alto livello avremmo la possibilità di incrementare questo veicolo di promozione importante. Attraverso il Calcio Napoli ci rivolgiamo a milioni di persone in tutto il mondo, visti i tanti tifosi del Napoli nel mondo.

Affiancare il nome dell’Abruzzo a quello dei campioni d’Italia, far vedere le maglie con lo Scudetto saranno dei grandi momenti. Auguro al Napoli altri successi. Quest’anno ci sarà la possibilità di dare un corredo di allegria e gioia per completare l’esperienza del soggiorno e del turismo. Abbiamo concordato con la Fondazione dell Ferrovie dello Stato, che gestisce la Transiberiana d’Italia che porta da Sulmona a Roccaraso, nella seconda stazione più elevata d’Italia, una bella esperienza per incrementare il turismo. Abbiamo deciso di fare alcune corse speciali durante il ritiro per andare da Roccaraso a Sulmona e lì metteremo a disposizione i nostri treni, quelli della TUA, per allungare l’esperienza e portare i turisti sulla Costa dei Trabocchi. Per i tifosi che vogliono fare una giornata completa di turismo, scoprendo mare, monti e i paesaggi più belli, questo soggiorno a Castel di Sangro diventa anche l’occasione per avere un assaggio della nostra bella regione. Grazie per averci dato quest’opportunità, che sta aprendo a un mercato più ampio”.

Adesso tocca ad Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro:

“Ho messo lo stesso abito dello scorso anno, stesse scarpe, stesse calze. Per scaramanzia chiaramente, visto come andò l’anno scorso dopo quello slancio che ebbe il presidente (disse che il Napoli avrebbe provato a vincere lo Scudetto, ndr). E ho portato anche un dono, proprio come lo scorso anno. Noi abbiamo vissuto con grande emozione tutti i festeggiamenti che ci sono stati qui a Napoli, abbiamo festeggiato anche noi nel giorno in cui è stato vinto lo Scudetto, in una piazza che si chiama Piazza Plebiscito, come quella di Napoli. Da qui è scaturito l’entusiasmo ma anche la voglia di caratterizzare un ritiro. Immaginiamo di organizzare un trofeo di calcio, con una rappresentativa che mi auguro venga selezionata subito. L’allenatore lo trovate voi giornalisti (ride, ndr). Quando abbiamo esposto la Coppa Italia nel palasport facemmo un allestimento formidabile. Ospiteremo Gigi D’Alessio il 5 agosto, data definita, sempre nell’area sportiva. Poi ci sarà uno spettacolo di Massimiliano Gallo. Anche noi ci sentiamo appartenenti alla cultura partenopea, il nostro territorio ha origini partenopee. Infine vorremmo indire il concorso ‘Miss Scudetto 2023’, qualcuno mi ha suggerito di inserire De Laurentiis tra i giudici. Ma che non si voti solo la bellezza della ragazza, ma che si veda anche la qualità intellettiva e artistica”.

La risposta di De Laurentiis con un sottile velo di ironia: “Vediamo se nella giuria riusciamo a coinvolgere Carlo Verdone. Ho finito di montare la seconda stagione di ‘Vita da Carlo’, ma stiamo scrivendo anche la terza e la quarta stagione. Gli possiamo dire di prendere le tre finaliste del concorso, farle un provino e magari inserirle nella serie. Prima bisognerà convincere Verdone, può essere che ci mandi a quel paese (ride, ndr).

Ho ricevuto l’invito del Barcellona di partecipare al Trofeo Gamper, ma ho ringraziato e detto di no. Poi ho ricevuto l’invito dal Manchester United per andare lì il 5 agosto, ma c’è Gigi D’Alessio nel nostro ritiro in Abruzzo e non posso. Per me è molto importante far venire le squadre estere a Castel di Sangro a giocare al Teofilo Patini. Il quando non lo sappiamo, dovremo vedere col nuovo allenatore, ma probabilmente le amichevoli saranno nei weekend. Andremo a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. E in quel periodo faremo almeno tre amichevoli con squadre straniere. A tutti quelli che mi offrono del denaro per andare a giocare altrove, dico grazie ma anche no perché dobbiamo preparare al meglio la prossima stagione. La preparazione atletica è ciò che ci è più caro”.