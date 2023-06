Il tocco magico di Spalletti: partitella da sogno con due baby tifosi del Napoli – VIDEO

Simpatica partitella andata in scena tra Luciano Spalletti e due piccoli tifosi del Napoli all’esterno del centro di Castel Volturno.

Luciano Spalletti ha salutato il Napoli con l’ultima sfida di campionato con la Sampdoria, l’ultima ‘uscita’ ufficiale del tecnico di Certaldo alla guida del club azzurro. Ora la sua volontà è chiara, quella di prendersi un anno sabbatico e dedicarsi completamente a famiglia e campagna dopo due anni di vittorie, sconfitte, pareggi, gioie e critiche. Non è mancato proprio nulla, ma il lavoro del tecnico all’ombra del Vesuvio alla fine ha dato i suoi frutti e si è concluso nel migliore dei modi possibili: la vittoria dello Scudetto che all’ombra del Vesuvio mancava da 33 anni.

Ora sarà difficile trovare qualcuno che possa continuare sulla striscia positiva di Spalletti. Nel frattempo però il tecnico di Certaldo ha rimarcato il profondo affetto che ha ricevuto dalla città di Napoli durante il suo lavoro e vuole continuare a godersi un po’ di quel tempo ancora nel capoluogo campano. L’allenatore si è cimentato in una partitella di calcio con due baby tifosi del Napoli all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno, continuando dunque a far felici tutti i supporters che non lo dimenticheranno mai.

Ecco il video pubblicato dal giornalista Carlo Alvino sul suo profilo Twitter: