L’ironia di ADL: “Nuovo allenatore? La mia lista è passata da 22 a 40 nomi”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritiro della squadra a Castel di Sangro.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal suggestivo Palazzo Petrucci, situato in via Posillipo, per presentare il ritiro del Napoli nella splendida cornice dell’Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro. Con lui anche il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri. Diverse le informazioni del patron sul programma del ritiro, gli obiettivi della squadra e le aspettative per la stagione imminente.

Tra le varie informazioni rilasciate e relative al programma del ritiro, non è mancata l’ironia dello stesso presidente circa il nuovo allenatore del Napoli.

“Io da oggi mi sono impegnato per verificare una lista che da 22 nomi è salita a 40 nomi. Devo cominciare a verificarne la disponibilità, se sono adatti a un 4-3-3, adatti a linea di difesa e attacco alte. E’ un discorso che richiede tempo, poi bisogna capirne il carattere, bisogna capire se sono culturalmente immettibili nella cultura partenopea. Sono delle interviste che non si possono risolvere in pochissimo tempo. Poi devi dare anche la possibilità alla controparte di non accettare. La controparte deve capire cosa sta negoziando”.